Barcelona mëson shkallën e lëndimit të Cancelos
Barcelona ka marrë lajme pozitive dhe në kohë sa i përket situatës së dëmtimeve, pas fitores me shumë mund ndaj Celta Vigos.
Sipas Mundo Deportivo, frika rreth Joao Cancelos është zbutur, pasi shqetësimet e para rezultuan shumë më pak serioze sesa pritej.
Mbrojtësi portugez u detyrua të largohej herët nga ndeshja, duke shkaktuar menjëherë alarm te tifozët dhe stafi i klubit. Cancelo e la fushën vetëm 23 minuta pas nisjes së takimit, pasi ndjeu shqetësim në kofshën e djathtë, çka ngriti dyshime për një dëmtim muskulor në një moment vendimtar të sezonit.
Ngjarja ndodhi gjatë një veprimi të zakonshëm mbrojtës. Cancelo duket se u lëndua teksa po luante një pasim mbrapa për portierin Joan Garcia, përpara se të rrëzohej në tokë.
Stafi mjekësor reagoi menjëherë, dhe u bë e qartë se ai e kishte të vështirë të ruante ekuilibrin dhe të mbështeste peshën e trupit në këmbën e dëmtuar.
Sipas raportimit, teksa Cancelo po dilte nga fusha dhe komunikonte me Flick, lëvizja e tij u përmirësua dukshëm.
Vlerësimet e mëvonshme kanë konfirmuar se bëhet fjalë thjesht për një goditje, jo për çarje muskulore apo dëmtim strukturor.
Kjo do të thotë se Cancelo pritet të jetë i gatshëm për ndeshjen e ardhshme të Barcelonës në La Liga ndaj Getafes, një lajm i rëndësishëm për ekipin teksa synon titullin./Telegrafi/