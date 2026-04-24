Barcelona kthen sytë nga Anglia – ky është lojtari që ata duan ta transferojnë
Barcelona ka identifikuar nevojën për të afruar një mbrojtës që luan me këmbë të majtë, me autoritet dhe përvojë, dhe ka vendosur në shënjestër Lisandro Martínez.
Mbrojtësi argjentinas i Manchester United ndodhet në një situatë kyçe kontraktuale, pasi marrëveshja e tij në Angli skadon në qershor të vitit 2027. Kjo do të thotë se në fund të këtij sezoni ai hyn në vitin e fundit të angazhimit, gjë që e bën më të lehtë një lëvizje të mundshme drejt Spanjës.
Hansi Flick e vlerëson shumë aftësinë e tij për lidership, shpërndarjen precize të topit dhe shkathtësinë, pasi mund të luajë edhe si mesfushor.
Pavarësisht problemeve të fundit fizike, lojtari ka qenë jetik në ringritjen e “Djajve të Kuq” nën drejtimin e Michael Carrick.
Barcelona beson se mundësia në treg është ideale, duke pasur parasysh vlerësimin aktual të kampionit të botës me kombëtaren e Argjentinës. Klubi katalanas vlerëson se marrëveshja mund të mbyllet këtë verë për një shumë mes 20 dhe 30 milionë euro.
Nga ana tjetër, Manchester United është i hapur për negociata, edhe për shkak të paqëndrueshmërisë fizike që e ka shoqëruar qendërmbrojtësin në sezonet e fundit.
Bordi drejtues i trajnerit gjerman kërkon lojtarë të guximshëm, që nuk kanë frikë të mbrojnë shumë metra përpara portës së tyre.
Barcelona e sheh reprezentuesin argjentinas si partnerin ideal për një rotacion në fazën defanzive që ka nevojë njëkohësisht për freski dhe përvojë.
Inteligjenca e tij në lojë dhe agresiviteti në parashikim do t’i mundësonin ekipit të mbajë një vijë presingu shumë të lartë./Telegrafi/