Barcelona ka identifikuar nevojën për të afruar një mbrojtës që luan me këmbë të majtë, me autoritet dhe përvojë, dhe ka vendosur në shënjestër Lisandro Martínez.

Mbrojtësi argjentinas i Manchester United ndodhet në një situatë kyçe kontraktuale, pasi marrëveshja e tij në Angli skadon në qershor të vitit 2027. Kjo do të thotë se në fund të këtij sezoni ai hyn në vitin e fundit të angazhimit, gjë që e bën më të lehtë një lëvizje të mundshme drejt Spanjës.

Hansi Flick e vlerëson shumë aftësinë e tij për lidership, shpërndarjen precize të topit dhe shkathtësinë, pasi mund të luajë edhe si mesfushor.

Pavarësisht problemeve të fundit fizike, lojtari ka qenë jetik në ringritjen e “Djajve të Kuq” nën drejtimin e Michael Carrick.

Barcelona beson se mundësia në treg është ideale, duke pasur parasysh vlerësimin aktual të kampionit të botës me kombëtaren e Argjentinës. Klubi katalanas vlerëson se marrëveshja mund të mbyllet këtë verë për një shumë mes 20 dhe 30 milionë euro.

Nga ana tjetër, Manchester United është i hapur për negociata, edhe për shkak të paqëndrueshmërisë fizike që e ka shoqëruar qendërmbrojtësin në sezonet e fundit.

Bordi drejtues i trajnerit gjerman kërkon lojtarë të guximshëm, që nuk kanë frikë të mbrojnë shumë metra përpara portës së tyre.

Barcelona e sheh reprezentuesin argjentinas si partnerin ideal për një rotacion në fazën defanzive që ka nevojë njëkohësisht për freski dhe përvojë.

Inteligjenca e tij në lojë dhe agresiviteti në parashikim do t’i mundësonin ekipit të mbajë një vijë presingu shumë të lartë./Telegrafi/

