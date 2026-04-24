Barcelona harton një plan për të shmangur rikthimin e lëndimit të Lamine Yamal
Barcelona po punon për një plan të përbashkët me Federatën Spanjolle të Futbollit (RFEF) për të siguruar gjendjen fizike të Lamine Yamal gjatë Kupës së Botës 2026 në qershor.
18-vjeçari pritet të jetë jashtë fushave për gjashtë javë për shkak të një dëmtimi në kofshë, por ai do të jetë gati të luajë për Spanjën në Kupën e Botës.
Me La Roja që luan kundër Cape Verde në ndeshjen e tyre të parë në grup më 15 qershor, Yamal nuk ka gjasa të jetë në formën më të mirë fizike në fillim të turneut.
Sipas Diario Sport, meqenëse ka shumë mundësi për një rikthim të lëndimit, Barcelona dëshiron që La Roja t’i japë përparësi shëndetit të Yamalit pa dëmtuar rëndësinë e tij për skuadrën.
Gjigantët katalanas shpresojnë ta kenë anësorin e jashtëzakonshëm në formën e tij më të mirë fizike që nga fillimi i sezonit 2026/27, pasi vazhdojnë ta shohin atë si gurthemelin e projektit të Hansi Flick.
Barcelona ka caktuar një fizioterapist për të monitoruar nga afër rikuperimin e Yamalit në javët e ardhshme, dhe ai madje mund të udhëtojë me anësorin në Shtetet e Bashkuara për Kupën e Botës. /Telegrafi/