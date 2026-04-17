Barcelona e vlerëson transferimin e Vedat Muriqit në verë
Barcelona tashmë e ka përcaktuar llojin e sulmuesit që po kerkon nëse nuk arrin të nënshkruaj me Julian Alvarez dhe e ka ndjekur nga afër sulmuesin kosovar të Mallorcas, Vedat Muriqi, golashënuesin e dytë më të mirë në La Liga, për javë të tera, megjithëse ende nuk ka kontakte zyrtare me përfaqësuesit e tij.
Barça tashmë ka një ide të qartë për llojin e sulmuesit që dëshiron të nënshkruajë këtë verë nëse në fund dështon të sigurojë objektivin e tyre kryesor: Julián Alvarez nga Atletico Madrid.
Klubi katalunas pranon se operacioni nuk do të jetë i lehtë dhe, për këtë arsye, po punon për alternativa që i përshtaten një ideje shumë specifike: një numër 9 i gjatë me një prani komanduese në zonë dhe përvojë në nivelin elitar.
Sipas informacioneve të gazetës katalunase SPORT, një nga alternativat që ka dalë është Vedat Muriqi, sulmuesi kosovar i Mallorcas, i cili po kalon një sezon të shkëlqyer.
Në moshën 31 vjeçare, ylli kosovar është bërë një nga lojtarët kryesorë të ligës, aktualisht golashënuesi i dytë më i mirë dhe thelbësor për konkurrencën e ekipit të tij.
Me 1.94 metra gjatësi, ai është një profil shumë i ndryshëm nga ai që ka Barça aktualisht, por pikërisht për këtë arsye, ai është tërheqës: ai dominon në ajër, mban në krahë qendërmbrojtësit dhe ka nuhatje për gol.
Ende pa kontakte zyrtare
Burimet e konsultuara nga kjo gazetë sigurojnë se klubi katalunas ka bërë tashmë pyetje përmes ndërmjetësve për të përcaktuar situatën e tij, megjithëse ende nuk është bërë asnjë kontakt i drejtpërdrejtë me përfaqësuesit e lojtarit.
Muriqi, i vetëdijshëm për interesin që po gjeneron pas performancave të tij të shkëlqyera, preferon të përqendrohet në përfundimin e fortë të sezonit përpara se të marrë ndonjë vendim.
Lojtari ka një klauzolë lirimi prej 40 milionë eurosh, megjithëse burime pranë lojtarit, kontrata e të cilit skadon në vitin 2029, sugjerojnë se ai mund të largohet për një shumë dukshëm më të ulët në varësi të mënyrës se si evoluon situata sportive e Mallorcas.
Sidoqoftë, Barça vazhdon ta monitorojë lojtarin dhe po vlerëson performancën e Muriqit deri në fund të sezonit përpara se të marrë një vendim përfundimtar. Kjo qasje është pjesë e një strategjie të përbashkët tregu, ku kushtet e negociatave mund të ndryshojnë në varësi të situatës së secilit klub.
Në këtë rast, Barça ka monitoruar situatën për javë të tëra sepse beson se, nëse Mallorca bien në La Liga, çmimi mund të bjerë edhe më shumë. /Telegrafi/