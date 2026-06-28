Barcelona e gatshme të dhurojë 70 milionë euro për transferimin e yllit anglez
Barcelona ka vendosur mesfushorin e Bournemouth, Alex Scott, në listën e prioriteteve për të përforcuar repartin e mesfushës gjatë afatit kalimtar të verës.
22-vjeçari anglez ka tërhequr vëmendjen e disa klubeve të mëdha europiane, përfshirë edhe Manchester United, falë paraqitjeve të tij në Ligën Premier, ku ka treguar pjekuri, personalitet dhe aftësi për të thyer linjat kundërshtare.
Presidenti i Barcelonës, Joan Laporta, e sheh Scott si një investim strategjik për të ardhmen dhe është i gatshëm të shkojë deri në rreth 70 milionë euro për të siguruar shërbimet e tij.
Interesi i katalanasve vjen nga nevoja e qartë për një mesfushor të ri, dinamik dhe energjik, i aftë të sjellë ritëm dhe intensitet në një skuadër që synon rikthimin në nivelin më të lartë në Europë.
Sipas drejtuesve sportivë të klubit, profili i Scott i përshtatet stilit të lojës së Barcelonës, veçanërisht në ndeshjet ku kërkohet presing më i lartë, qarkullim i shpejtë i topit dhe mbështetje më e madhe nga zonat e thella të fushës.
Megjithatë, transferimi pritet të jetë i vështirë. Bournemouth nuk ka ndërmend ta shesë lehtë një nga lojtarët e tij më të rëndësishëm dhe është i vetëdijshëm për interesin e madh që ekziston për të.
Kontrata afatgjatë e lojtarit dhe konkurrenca nga klubet angleze e komplikojnë edhe më shumë negociatën, por Barcelona beson se mund të ketë një avantazh nëse projekti sportiv i klubit i bind lojtarin.
Nëse marrëveshja konkretizohet, 70 milionë euro do të përbënin një investim të rëndësishëm për katalanasit, të cilët e shohin Alex Scott si një lojtar me vlerë aktuale dhe potencial të madh për të ardhmen./Telegrafi/