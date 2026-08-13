Barcelona e di tashmë çmimin e Lautaros
Barcelona ka mësuar kërkesën financiare të Interit për transferimin e sulmuesit 28-vjeçar, Lautaro Martinez, e cila është vendosur në 120 milionë euro në këtë afat kalimtar veror. Nënshkrimi i një sulmuesi është përparësia kryesore e Hansi Flick.
Sulmuesi 28-vjeçar është nën kontratë në San Siro deri në qershor të vitit 2029 , një faktor që i lejon Interit të mbajë çmimin e kërkuar prej 120 milionë eurosh. Gjatë sezonit 2025/2026 , Martinez regjistroi 22 gola dhe 6 asistime në 41 ndeshje zyrtare, duke fituar titullin e Serie A me klubin italian.
Edhe pse prioriteti i Decos mbetet sigurimi i mbërritjes së Julian Alvarez, javët që kalojnë po e detyrojnë atë të marrë në konsideratë mundësi të tjera në tregun evropian.
🚨🗣️ @gerardromero à propos de Lautaro Martinez :
« Je sais qu'il y a beaucoup de fans de l'Inter qui sont très nerveux ce soir, ils ne dorment pas, ils nous insultent et ils disent qu'il ne partira pas.
Nous parlons de la « palpation du pouls » que nous voyons devant nous.…
— Barça News (@BarcaNewsFRA) August 11, 2026
Drejtuesit e klubit italian nuk do të ulin kërkesat financiare për kapitenin e tyre, duke e detyruar klubin spanjoll të përgatisë një përpjekje të konsiderueshme buxhetore nëse ata paraqesin një ofertë zyrtare me shkrim.
Për trajnerin Hansi Flick, nënshkrimi i sulmuesit të Interit përfaqëson një mundësi për të forcuar opsionet sulmuese të ekipit të parë. Trajneri gjerman është në kërkim të një sulmuesi për të kompletuar treshen sulmuese së bashku me Raphinha dhe Lamine Yamal për La Ligën dhe Ligën e Kampionëve.
Profili i sulmuesit i përshtatet nevojave të trajnerit gjerman, i cili kërkon presion të lartë pas humbjes së posedimit të topit dhe një prani të shkëlqyer në shënimin e golave në zonën e penalltisë së kundërshtarit. Megjithatë, transferimi varet nga aftësia e klubit katalunas për të gjeneruar fonde përmes shitjeve të lojtarëve para se të mbyllet afati kalimtar i transferimeve.
Bordi i Barcelonës do të presë takimin e fundit me agjentët e Julian Alvarez këtë javë. Nëse Atletico Madrid mban veton e tij për transferimin e sulmuesit të tyre para 18 gushtit, Barcelona do të vendosë nëse do t'i dërgojë një ofertë të parë zyrtare prej 120 milionë eurosh Interit për të finalizuar nënshkrimin e Lautaro Martinez. /Telegrafi/