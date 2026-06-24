Barazimi me Ganën zhgënjen Anglinë - lojtarët ngushëllohen nga partneret e tyre në tribuna
Anglia barazoi 0-0 me Ganën në ndeshjen e dytë të fazës së grupeve të Kupës së Botës, në një takim që zhgënjeu tifozët.
Kapiteni Harry Kane humbi një rast të mirë në fund të ndeshjes, ndërsa disa tifozë shprehën pakënaqësinë e tyre për lojën e dobët.
Pas ndeshjes, disa lojtarë të Anglisë u panë duke u përqafuar dhe ngushëlluar nga partneret e tyre në tribunë, mes tyre Jordan Pickford me bashkëshorten Megan dhe Bukayo Saka me të fejuarën Tolami Benson.
Foto:Wire
Në stadium ishin gjithashtu të pranishëm partneret e Jude Bellingham, John Stones dhe Ollie Watkins.Pavarësisht barazimit, Anglia mbetet favorite për të mposhtur Panamanë në ndeshjen e fundit të grupit dhe pritet të kualifikohet në fazën me eliminim direkt.
Mijëra tifozë anglezë udhëtuan në Boston për të ndjekur ndeshjen, duke përballuar reshje të dendura shiu.
Foto: DailyMail
Disa u ankuan për çmimet e larta të transportit publik, ndërsa të tjerë organizuan autobusë privatë për të arritur në stadium.
David Beckham, së bashku me djalin e tij Cruz dhe të dashurën e këtij të fundit, ishin gjithashtu në tribunë për të mbështetur kombëtaren.
Megan
Ndeshja e ardhshme e Anglisë do të zhvillohet kundër Panamasë të shtunën, në stadiumin e New Jersey, i cili do të presë edhe finalen e Kupës së Botës më 19 korrik. /Telegrafi/
Foto: Wire
Foto: Wire
Foto: Instagram
Foto: DailyMail