“Babi e dëboi mamin prej shtëpisë”, DJ Gimbo i rrëfen Selinit për ndarjen e prindërve të tij
DJ Gimbo ka hapur zemrën para Selinit, duke rrëfyer një nga historitë më delikate të jetës së tij: ndarjen e prindërve.
Gjatë bisedës, ai ndau edhe atë që siç duket të ketë qenë, momenti kulminant që shënoi përfundimisht prishjen e raportit mes tyre.
Teksa tregonte detaje të ndjeshme, DJ Gimbo rrëfeu se babai i tij kishte vendosur ta dëbonte nënën nga shtëpia.
“Ka shku mami te gjyshja, shkoi te nëna e saj se nuk e ka pa që një muaj edhe ka dashtë me ndejtë një natë, se shyqyr qe e ka hala edhe babai e kish kuptu e kish marrë veshë që mami u shku te nëna e vetë. Edhe vjen mami në shtëpi, hyn brenda.... mami edhe babi edhe që kanë jetu me një shtëpi nuk është edhe që kanë pas shumë kontakt njëri me tjetrin, njëri në sallon tjetri në kuzhinë... për shkaqe të kota. Edhe kur babi e sheh që është ardhe mami, i thotë që duhesh me dalë, edhe mami çka bën, del edhe shkon te banesa e motrës që e kam në Gjermani edhe e ka një banesë në Istog qaty afër jo larg edhe mami shkon në banesë aty”, i rrëfente ai Selinit.
“U thashë pse çka u bë, kallxom, Gëzim më tha, babi e ka qit mamin prej shpisë, thash qysh?? Tha po, thashë okay. As nuk e di qysh kam mrri në Prishtinë, as nuk e di qysh jam shku në Istog sen s’maj në mend hiq, kurgjo. Shkova mirë boll, u mundojsha babën tem, dojsha me folë me të, me i thon mos u ngut se jemi shtatë fëmijë, i thashë mos u ngut. Më tha jo! Mami dul në banesë te motra”, i tregonte ai asaj.
DJ Gimbo deklaroi se kjo ngjarje e kishte rënduar jashtëzakonisht shumë emocionalisht.
“Tërë kohën isha keq, asnjë ditë të mirë, edhe rashë në depresion qaq shumë që më ndikoi a din. I thojsha je tu m’i prishë planet e jetës o shef, kom mëndu me pru një nuse në shtëpi qetu. E kam mëndu me çu te shpia një nuse ku e kam babën edhe nënën”, potencoi ai.