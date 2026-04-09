Avni Shkodra me mesazh për diasporën: Ejani në edicionin e parë të "Shqip Up Comedy Festival" në Këln
Aktori i njohur i humorit nga Gjilani, Avni Shkodra, ka konfirmuar pjesëmarrjen e tij në “Shqip Up Comedy Festival” që do të mbahet në Këln, përmes një videoje të publikuar në rrjetet sociale.
Në mesazhin e tij, Shkodra u drejtua drejtpërdrejt diasporës shqiptare në Gjermani dhe në vendet fqinje, duke i ftuar të bëhen pjesë e edicionit të parë të festivalit të stand-up komedisë në Këln.
“Përshëndetje diaspora gjermane, austriake, zvicerane. Unë jam Avni Shkodra dhe deshta me ju njoftu që me datë 25 prill 2026 në Këln ka me ndodh ngjarja e bukur e stand up komedisë, ‘Shqip Up Festival’ – edicioni i parë në Këln”, dëgjohet të thotë ai në video.
Ai theksoi se përveç shfaqjes së humorit, pas ngjarjes do të ketë edhe pjesën shoqëruese me muzikë, ku publiku do të ketë mundësi të kalojë kohë me artistët.
“Ejani dhe bashkohuni në këtë ngjarje të bukur të humorit… edhe mandej ka me pas edhe koktej me muzikë live në gjuhën shqipe dhe jo vetëm. Edhe aty mundemi me bashkëbisedu, me u shoqëru, me i shkëmby kontaktet edhe me kalu një mbrëmje të bukur. Shihemi më 25 prill në Këln”, u shpreh Shkodra.
