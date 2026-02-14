Audi prezanton stilin e ri - kjo mund të jetë pamja e ardhshme e A6
Audi po ndryshon dukshëm “gjuhën” e dizajnit.
Me prezantimin e konceptit Concept C, marka gjermane tregon drejtimin e ri estetik dhe tani kemi një ide se si mund të duket gjenerata e ardhshme e modelit të njohur A6.
Nën drejtimin e ri të shefit të dizajnit, Massimo Frascella, Audi po synon të krijojë një pamje më moderne dhe teknologjike për të gjithë modelet e ardhshme.
Concept C tregon elementë të guximshëm si një maskë e madhe e përparme, drita LED të holla dhe një siluetë elegante dhe harmonike.
Sipas vizualizimeve, A6 e ardhshme mund të ketë edhe një pjesë të pasme futuriste me drita horizontale të holla, duke e ndarë dukshëm nga versionet aktuale.
Frascella thekson se të gjithë modelet e reja do të kenë elementë të frymëzuar nga Concept C, por secili do të ruajë identitetin e vet unik.
Modelet e reja të A6 priten të dalin rreth fundit të dekadës, por tashmë dizajni i ri po ngjall entuziazëm mes fansave të markës dhe ekspertëve të automobilave.
Audi duket se po hyn në një fazë vizualisht më të guximshme, duke kombinuar elegancën klasike me inovacionin modern. /Telegrafi/
