Stellantis e konfirmon, Lancia dhe DS Automobiles do të bëhen “marka speciale”
Kur PSA u bashkua me FCA në fillim të vitit 2021 për të krijuar Stellantis, CEO i atëhershëm Carlos Tavares u zotua t'i mbante të 14 markat nën një ombrellë të madhe korporative.
Megjithatë, nuk kaloi shumë kohë që të dilnin raportet që pretendonin se disa marka mund të shiten ose edhe të mbyllen për të përmirësuar portofolin.
Thashethemet rezultuan të rreme, pasi të gjitha kompanitë mbijetuan.
Megjithatë, thashethemet u rishfaqën menjëherë pasi Antonio Filosa u emërua CEO në maj 2025.
Një vit më vonë, të 14 markat janë ende të sigurta.
Po, kjo përfshin edhe Maserati-n , e cila ishte subjekt i raporteve të shumta që pretendonin se Stellantis do t'ia shiste kompaninë me logon e trefishtë një pale të tretë.
Po Lancia dhe DS Automobiles? Edhe ato janë të sigurta.
E njoftuar këtë javë, strategjia FaSTLAne 2030 kërkon shndërrimin e Lancia dhe DS Automobiles në marka të specializuara.
Stellantis po e ngarkon Fiat-in me Lancia-n, ndërsa Citroën do të mbikëqyrë DS-në.
Sa i përket asaj që do të thotë në të vërtetë "marka speciale", konglomerati i automobilave nuk jep detaje. /Telegrafi/