Honda Prelude nuk do të ketë version R
Honda Prelude nuk është vetura e re sportive më e shpejtë në treg.
Ajo ka një motor hibrid me katër cilindra me 200 kuaj fuqi dhe një transmision të shpejtë.
Por, ata që shpresojnë për një variant Type R me performancë të lartë mund të duhet të blejnë një Civic Type R.
Shefi i Honda Australia shuajti çdo shpresë për një variant Prelude Type R.
Presidenti dhe CEO Jay Joseph zbuloi se do të duhej një investim i madh për ta përshtatur Prelude në diçka të denjë për logon Type R.
Ndërsa platforma është e adaptueshme, puna që do të duhej për t'u bërë një Type R do të kërkonte një zhvillim të plotë nga themelet dhe miliona dollarë investime. /Telegrafi/