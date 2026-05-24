Honda tërheq gati 60 mijë SUV për shkak të problemeve me kamerën e pasme
Honda po tërheq 59,887 SUV sepse kamerat e tyre të pasme mund të kenë defekt.
Tërheqja prek Acura ZDX të vitit 2024 dhe SUV-të elektrike Honda Prologue të viteve 2024-2025 , të cilat lidhen me automjetet elektrike të General Motors.
Honda filloi të hetonte problemin e mundshëm për herë të parë në maj 2024 dhe filloi të bashkëpunonte me General Motors një muaj më vonë.
Që atëherë, të dy palët e kanë monitoruar problemin e mundshëm, duke analizuar të dhënat e tregut.
Në fillim të majit 2026, Honda përcaktoi se ekzistonte një defekt në sigurinë e automjetit dhe vendosi të kryente një tërheqje sigurie.
Prodhuesi japonez thotë se është në dijeni të 2,411 kërkesave të garancisë që lidhen me problemin, por nuk është në dijeni të ndonjë aksidenti, lëndimi ose vdekjeje të shkaktuar nga kamera me defekt.
Honda do ta zëvendësojë kamerën me një pjesë të përmirësuar, sipas raportit të tërheqjes së automjeteve. /Telegrafi/