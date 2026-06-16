BMW do të vendosë baterinë më të madhe në iX5 të ri
BMW po përgatit një version të ri tërësisht elektrik të SUV-it luksoz X5, i quajtur BMW iX5, i cili pritet të sjellë një nga bateritë më të mëdha të vendosura ndonjëherë në një automjet elektrik të kësaj klase.
Sipas të dhënave të publikuara, modeli BMW iX5 60 xDrive do të ketë një bateri me kapacitet bruto prej rreth 147,8 kWh, që do të ishte bateria më e madhe e përdorur ndonjëherë nga marka gjermane në një veturë elektrike. Kapaciteti i përdorshëm pritet të jetë rreth 141–142 kWh.
Falë kësaj baterie dhe teknologjisë së re të qelizave, BMW synon që iX5 të arrijë një autonomi deri në rreth 1000 kilometra sipas standardit WLTP, duke vendosur një standard të ri për SUV-të elektrike.
Automjeti do të pajiset me sistem me dy motorë elektrikë me të gjitha rrotat aktive. Fuqia totale pritet të jetë rreth 424 kW (577 kuaj fuqi), ndërsa momenti rrotullues do të kalojë 800 Nm.
Një tjetër risi është përdorimi i teknologjisë së baterive të gjeneratës së re, e zhvilluar nga BMW për modelet elektrike të ardhshme. Kjo teknologji synon densitet më të lartë energjie dhe efikasitet më të madh krahasuar me bateritë aktuale.
Edhe pse modeli i ri X5 elektrik do të bazohet në platformën ekzistuese CLAR, ai do të përfitojë nga teknologjitë e zhvilluara për arkitekturën elektrike Neue Klasse, përfshirë bateritë dhe motorët e rinj elektrikë.
Nëse shifrat konfirmohen zyrtarisht, BMW iX5 mund të bëhet një nga SUV-të elektrike me autonominë më të madhe në treg dhe një rival serioz për modelet premium elektrike të prodhuesve të tjerë. /Telegrafi/