Ferrari i parë elektrik shitet për 40 milionë dollarë, thyen rekord
Ferrari Luce, modeli i parë tërësisht elektrik i markës italiane, është shitur për 40 milionë dollarë në një ankand të RM Sotheby’s në Monterey.
Ekzemplari i parë, i njohur si “Chassis 0”, kishte një vlerësim fillestar prej pak më shumë se 1.1 milion dollarësh, por një garë mes koleksionistëve e çoi çmimin në 40 milionë.
Makina u ofrua në një konfigurim të veçantë Tailor Made, ndërsa të gjitha të ardhurat do t’i kalojnë Fondacionit Ferrari për projekte arsimore.
Luce ka katër motorë elektrikë dhe prodhon 1,050 kuajfuqi, ndërsa përshpejton nga 0 në 100 km/h për 2.5 sekonda.
Shitja vendosi rekord si makina elektrike më e shtrenjtë e shitur ndonjëherë në ankand, por çmimi nuk përfaqëson vlerën e modeleve të zakonshme.
Versionet e prodhimit pritet të kushtojnë rreth 550 mijë euro.
Çmimi rekord lidhet me faktin se bëhej fjalë për makinën e parë Luce të prodhuar dhe një shitje të veçantë bamirësie.