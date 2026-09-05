Çfarë ndodh nëse shtypni butonin e ndezjes/fikjes së motorit gjatë vozitjes?
Shtypja aksidentale e butonit për ndezjen ose fikjen e motorit, edhe gjatë lëvizjes me shpejtësi 100 apo 130 km/h, zakonisht nuk do ta fikë automjetin dhe nuk do të shkaktojë kaos në rrugë.
Kompjuterët e automjeteve moderne e dallojnë faktin që vetura është në lëvizje dhe injorojnë prekjet e shkurtra të butonit, pikërisht për të parandaluar situata të rrezikshme. Në shumicën e rasteve, shoferi do të dëgjojë vetëm një sinjal paralajmërues ose do të shohë një njoftim në panelin e instrumenteve.
Megjithatë, prodhuesit kanë parashikuar mundësinë e fikjes së motorit edhe gjatë vozitjes për raste emergjente. Për ta fikur realisht motorin gjatë lëvizjes, zakonisht duhet ta mbani butonin të shtypur për disa sekonda ose ta shtypni disa herë radhazi.
Çfarë ndodh nëse motori fiket qëllimisht gjatë vozitjes?
Nëse motori fiket duke mbajtur të shtypur butonin, automjeti nuk ndalon menjëherë, por vazhdon të lëvizë për shkak të inercisë. Në këtë moment, drejtimi bëhet shumë më i vështirë, pasi sistemi i servodrejtimit mund të humbasë asistencën dhe timoni të rëndohet ndjeshëm.
E njëjta gjë mund të ndodhë edhe me frenat, të cilat kërkojnë shumë më tepër forcë në pedale për ta ngadalësuar automjetin.
Automjeti mund të drejtohet dhe të ndalet, por kontrolli mbi të bëhet dukshëm më i vështirë dhe më i rrezikshëm.
Në disa modele, motori mund të ndizet përsëri edhe kur automjeti është ende në lëvizje. Zakonisht, kjo kërkon vendosjen e marshit në pozicionin neutral, por procedura ndryshon në varësi të prodhuesit dhe modelit të automjetit.
Eksperimentimi me këtë funksion në rrugë publike është jashtëzakonisht i rrezikshëm dhe nuk rekomandohet. Funksioni është projektuar nga prodhuesit vetëm për situata emergjente. /Telegrafi/