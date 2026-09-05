Audi ndryshon strategji
Drejtori i Audisë ka folur për të ardhmen e motorëve me djegie të brendshme dhe automjeteve elektrike, duke theksuar se kërkesa e konsumatorëve ndryshon ndjeshëm në varësi të segmentit të automjeteve.
Audi ka ndryshuar strategjinë e saj për elektrifikimin. Kompania gjermane më herët kishte planifikuar një kalim shumë më të shpejtë drejt automjeteve elektrike, por tashmë ka pranuar se motorët me djegie do të vazhdojnë të kenë rol në treg për një periudhë më të gjatë.
Sipas drejtuesve të kompanisë, tregu nuk po zhvillohet me të njëjtin ritëm në të gjitha kategoritë e automjeteve. Në disa segmente, veçanërisht te modelet më të mëdha dhe SUV-të, klientët vazhdojnë të kërkojnë automjete me motorë tradicionalë ose hibride. Në segmente të tjera, kërkesa për makina elektrike është dukshëm më e madhe.
Kjo qasje shënon një ndryshim të rëndësishëm krahasuar me strategjinë e mëparshme të Audisë. Kompania kishte deklaruar se nga viti 2026 do të fokusohej në prezantimin e modeleve të reja elektrike dhe se do të ndërpriste gradualisht zhvillimin e motorëve të rinj me djegie.
Megjithatë, zhvillimet në treg kanë bërë që Audi të rishqyrtojë planet. Drejtori ekzekutiv Gernot Döllner ka deklaruar se prodhimi dhe shitja e automjeteve me motorë me djegie do të vazhdojë edhe për disa vite, pasi kërkesa e klientëve nuk po kalon aq shpejt te automjetet elektrike sa ishte parashikuar më herët.
Në të njëjtën kohë, Audi nuk ka hequr dorë nga elektrifikimi. Automjetet elektrike mbeten pjesë qendrore e strategjisë së kompanisë, ndërsa modelet e reja elektrike do të plotësohen nga automjete me motorë me djegie dhe variante hibride, në varësi të kërkesës në treg.
Strategjia e re synon t'i japë Audisë më shumë fleksibilitet dhe të shmangë varësinë nga një teknologji e vetme. Kompania po përpiqet të përshtatë ofertën me atë që kërkojnë realisht blerësit, në vend që të mbështetet vetëm në objektivat e vendosura më herët për elektrifikimin.
Kjo qasje është duke u shfaqur edhe te prodhues të tjerë evropianë, të cilët po rishikojnë planet për një kalim të plotë dhe të shpejtë te automjetet elektrike, ndërsa kërkesa për automjete me motorë me djegie dhe hibride vazhdon të jetë e konsiderueshme. /Telegrafi/