Gjithnjë e më shumë automjete të reja janë elektrike
Automobilët elektrikë po bëhen shumë të preferuar tek blerësit gjermanë: pothuajse një nga tre automjetet e regjistruara për herë të parë në gusht ishte veturë plotësisht elektrike.
Një nga arsyet e kësaj tendence ka të ngjarë të jetë subvencioni për blerjen e automobilëve elektrikë i dhënë nga qeveria federale.
Shitjet e automobilëve elektrikë u rritën ndjeshëm në gusht.
Muajin e kaluar, gati 69.000 automjete plotësisht elektrike u regjistruan për herë të parë në Gjermani, sipas Autoritetit Federal të Transportit Motorik.
Kjo përfaqësonte një rritje prej 75.1 për qind krahasuar me të njëjtin muaj të vitit të kaluar.
Si rezultat, automjetet plotësisht elektrike për pasagjerë arritën një pjesë tregu prej 32.4 për qind.
Çmimet në rritje të karburantit dhe ofrimi i modeleve gjithnjë e më të përballueshme financiarisht i kanë nxitur klientët të zgjedhin automjete elektrike.
Megjithatë, subvencioni federal për automobilët elektrikë mund të jetë gjithashtu një faktor kyç pas kësaj tendence.
Konsumatorët gjermanë patën mundësi të aplikojnë për të që nga mesi i majit, me efekt prapaveprues për automjetet e regjistruara nga 1 janari e tutje.
Skema subvencionon blerjen ose marrjen me qira të automjeteve të reja elektrike ose hibride, megjithatë shuma e subvencionit varet nga modeli i makinës, madhësia e familjes dhe nga të ardhurat.
Nxitje, çmimet e larta të karburantit dhe modelet më të përballueshme
"Mbështetja për automjetet elektrike ka çuar në një rritje të fortë të kërkesës në segmentin elektrik", tha Constantin Gall, ekspert i njohur.
Megjithatë, ai paralajmëroi se kërkesa e lartë për automobilët elektrikë do të vazhdojë vetëm "për sa kohë që subvencioni do të ekzistojë"; pas kësaj, pritet një "rënie masive e shifrave të regjistrimit".
Në gjysmën e parë të vitit, u regjistruan gati 50 për qind më shumë automjete plotësisht elektrike se në të njëjtën periudhë të vitit 2025.
Megjithatë, shitjet e automjeteve elektrike me bateri (BEV) ranë ndjeshëm në vitin 2025, që do të thotë se normat e rritjes mbështeten në një bazë veçanërisht të ulët.
Për këtë arsye gjithashtu, ekspertët besojnë se ky bum ka ardhur me një kosto të lartë për tatimpaguesin.
Përfituesit kryesorë të këtij bum-i kanë qenë prodhuesit e huaj: sipas raportit, grupet kineze rritën ndjeshëm pjesën e tyre në treg në gusht, duke u rritur nga 4.4 për qind në 8.0 për qind.
"Ndërsa tregu vendas është në rënie dhe konkurrenca po bëhet gjithnjë e më e ashpër, prodhuesit kinezë janë shtyrë fortë drejt Evropës, dhe Gjermania, me subvencionin aktual për automjetet elektrike, u ofron kinezëve mjedis të përsosur për ofensivën e tyre në treg", shpjegoi Gall.
"Veçanërisht në automjetet më të përballueshme financiarisht të një marke dhe në automjetet për tregun masiv, prodhuesit kinezë po gjejnë boshllëqe në gamën e produkteve të prodhuesve tradicionalë dhe po fitojnë gradualisht pjesë në treg", shtoi ai.
Automjetet me benzinë dhe naftë nën presion
Shoqata Gjermane e Industrisë Automobilistike (VDA), shoqata kryesore e prodhuesve gjermanë të automjeteve – të cilët kohët e fundit janë nën presion në rritje – raportoi se në Gjermani u prodhuan 229.900 vetura në gusht, katër për qind më pak se në gusht 2025.
Ndërsa kërkesa për automobilë elektrikë vazhdon të jetë e lartë, kërkesa për automjetet me benzinë ra me gati 38 për qind, dhe veturat me naftë regjistruan një rënie prej pak më shumë se 17 për qind.
Në total, rreth 212.500 automjete të reja u regjistruan në rrugët gjermane në gusht, duke përfaqësuar një rritje prej 2.6 për qind krahasuar me të njëjtin muaj të vitit të kaluar. Nga këto, 40.5 për qind ishin regjistrime të reja nga individë privatë, ndërsa 59.4 për qind nga pronarë biznesesh. /DW/