BMW konfirmon: M3 e re me benzinë ose elektrike, por jo hibride
BMW po përgatitet të lansojë gjeneratën e ardhshme të M3.
Do të ketë si një version me djegie të brendshme ashtu edhe një version elektrik, dhe kaq - asnjë hibrid.
Në një intervistë me Piston Heads , shefi i BMW M, Frank Van Meel, konfirmoi se M3 i ardhshëm "nuk do të jetë hibrid”.
Motori i tij i përditësuar S58 me gjashtë cilindra në linjë me teknologjinë M Ignite do të lansohet këtë vit në modelet aktuale M3 dhe M4, dhe do të gjejë rrugën e tij në veturat e ardhshme M.
Ndërkohë që prodhuesi i veturave nuk ka plane të ofrojë një model hibrid midis M3 me djegie të brendshme dhe versionit elektrik me bateri, versioni me motor S58 do të ketë njëfarë elektrifikimi. /Telegrafi/
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