Maserati zhvillon dhe patenton transmisionin artificial për makinat elektrike
Maserati ka zhvilluar dhe patentuar një sistem transmisioni artificial për automjetet elektrike, por për momentin nuk planifikon ta përdorë atë në modelet e prodhimit.
Teknologjia synon të rikrijojë ndjesinë e drejtimit të makinave me motorë tradicionalë, përmes simulimit të ndërrimit të marsheve dhe kontrollit të çift rrotulluesit.
Ky trend është bërë gjithnjë e më i përhapur te makinat elektrike, me Hyundai, Mercedes-AMG, Porsche dhe Ferrari që kanë zhvilluar zgjidhje të ngjashme.
Davide Danesin, drejtues i inxhinierisë në Maserati, konfirmoi se kompania ka disa prototipe dhe ka regjistruar patenta për këtë teknologji. Sipas tij, sistemi mund të përmirësojë përvojën dhe kontrollin gjatë drejtimit.
Zgjidhja ishte zhvilluar kryesisht për një version tërësisht elektrik të superveturës MC20, por projekti u anulua në fillim të vitit 2025 për shkak të pritshmërive të ulëta për kërkesën.
Për momentin, Maserati nuk planifikon ta aplikojë transmisionin artificial në GranTurismo Folgore. Sipas Danesinit, një sistem i tillë nuk i përshtatet karakterit të këtij modeli, i cili është projektuar si grand tourer për udhëtime të rehatshme dhe të shpejta në autostrada.
Maserati, megjithatë, nuk e ka përjashtuar përdorimin e kësaj teknologjie në modelet e ardhshme elektrike. /Telegrafi/