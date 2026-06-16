Audi A6 bëhet edhe më i fuqishëm në terren
Audi po përgatit versionin e ri të modelit A6 allroad, i cili do të sjellë ndryshime të dukshme në përmasa dhe aftësi jashtë asfaltit. Modeli i ri pritet të jetë më i gjerë, më modern dhe më i aftë për të përballuar rrugë më të vështira.
Ndryshimi më i madh në pamje është zgjerimi i karrocerisë, që i jep makinës një qëndrim më agresiv dhe më stabil në rrugë. Dizajni ruan karakteristikat tipike të versionit allroad: mbrojtje plastike në pjesën e poshtme të karrocerisë, harqe më të theksuara të rrotave dhe një pozicion më të lartë nga toka.
Falë sistemit të avancuar të lëvizjes me të gjitha rrotat dhe vozitjes së përshtatshme për terrene të ndryshme, A6 allroad synon të kombinojë komoditetin e një makine premium me aftësitë e një automjeti që mund të përballojë rrugë jashtë asfaltit.
Kabina pritet të sjellë teknologjitë më të fundit të markës Audi, me materiale më cilësore, ekrane digjitale dhe sisteme të avancuara asistence për shoferin.
Versionet e reja të A6 do të vazhdojnë traditën e modelit si një alternativë mes një karavani luksoz dhe një SUV-i, duke synuar blerësit që kërkojnë hapësirë, performancë dhe aftësi në kushte të ndryshme vozitjeje.
Me rritjen e përmasave dhe përmirësimet teknike, Audi synon që A6 allroad të jetë edhe më konkurrues ndaj modeleve premium si BMW 5 Series Touring dhe Mercedes-Benz E-Class All-Terrain. /Telegrafi/