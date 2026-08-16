Genesis synon majat e luksit elektrik, GV90 vjen me 666 kuaj fuqi dhe bateri gjigante
Genesis po përgatit modelin më ambicioz në historinë e saj, GV90, një SUV tërësisht elektrik që pritet të pozicionohet në krye të gamës së markës koreane.
Sipas të dhënave të publikuara nga raportet dhe dokumentet teknike, GV90 pritet të ketë dy motorë elektrikë me një fuqi të kombinuar prej 666 kuajfuqish dhe sistem me të gjitha rrotat aktive.
SUV-i do të jetë rreth 5.3 metra i gjatë, me një hapësirë të madhe për pasagjerët dhe bagazhet.
Raportohet se mund të ofrohet edhe me gjashtë vende, me ulëse të veçanta për pasagjerët e rreshtit të dytë.
Një nga elementet më të rëndësishme do të jetë bateria me kapacitet prej 115 kWh.
Në dizajn, GV90 pritet të jetë shumë i ngjashëm me konceptin Genesis Neolun, duke ruajtur pamjen minimaliste, pjesën e përparme të pastër dhe dritat karakteristike të ndara.
Me përmasat, fuqinë dhe luksin që premton, GV90 do të synojë rivalë si BMW iX, Mercedes-Benz EQS SUV dhe Range Rover Electric.
Genesis ende nuk i ka konfirmuar zyrtarisht të gjitha specifikat, por modeli pritet të prezantohet së shpejti.