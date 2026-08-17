Mercedes-AMG konfirmon GT Black Series të ri: Do të jetë i çmendur
Mercedes-AMG po përgatit gjeneratën e re të GT Black Series, dhe CEO i Mercedes-Benz, Ola Källenius, e ka konfirmuar publikisht projektin.
Källenius e ka përshkruar modelin e ri si “të çmendur” dhe ka zbuluar se ai do të lidhet ngushtë me makinën e ardhshme të garave AMG GT3.
Modeli pritet të prezantohet gjatë vitit të ardhshëm dhe të dalë në shitje në 2028, duke u pozicionuar mbi GT 63 Pro.
Në qendër të projektit do të jetë një motor i ri V8 me bosht të sheshtë (flat-plane crank), i cili po zhvillohet si për makinën e garave, ashtu edhe për versionin rrugor.
Mercedes-AMG pritet të fokusohet te fuqia e lartë, aerodinamika dhe performanca në pistë.
Edhe pse shifrat zyrtare nuk janë bërë të ditura, Källenius ka lënë të kuptohet se Black Series i ri do të ketë dukshëm më shumë fuqi se GT 63 Pro, i cili aktualisht prodhon 603 kuaj fuqi.
Për Mercedes-AMG, ky projekt është gjithashtu një deklaratë se motorët V8 me djegie nuk po zhduken menjëherë. Kompania planifikon t’i mbajë gjallë motorët me performancë të lartë krahas modeleve hibride dhe elektrike.
Nëse realizohet sipas premtimeve, Black Series i ri mund të bëhet një nga modelet më ekstreme dhe më të fuqishme të Mercedes-AMG të dekadës.