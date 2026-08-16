Vetëm 15 të tilla, vetura e bazuar në Porsche 993 që kushton 1.55 milionë dollarë
Gunther Werks ka zbuluar GXR-Evo, një veturë të bazuar në Porsche 911 të gjeneratës 993, por të transformuar në një veturë ekstremisht të fokusuar te performanca në pistë.
Karroceria është ndërtuar pothuajse tërësisht nga fibër karboni, ndërsa modeli përdor një motor 4.0-litërsh me gjashtë cilindra, me 455 kuaj fuqi.
Fuqia transmetohet në rrotat e pasme përmes një kambioje manuale me gjashtë shpejtësi.
Me një peshë prej më pak se 1,100 kg, GXR-Evo është pajisur me frena Brembo Pista, suspension të personalizuar JRZ, dhe elemente të shumta të frymëzuara nga veturat e garave.
Edhe pse është e homologuar për rrugë, GXR-Evo është krijuar mbi të gjitha për pistën.
Vetëm 15 ekzemplarë do të prodhohen, me çmim nisës prej 1.55 milionë dollarësh.
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