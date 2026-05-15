"Reagim i vonuar i prokurorisë", Kurti: Të shohim se çfarë dënimi do të marrin ata që gjuajnë me gotë dhe përgjakin zëvendësministra
Kryeministri në detyrë, Albin Kurti ka komentuar sulmin fizik që ndodhi të enjten në një kafiteri në qendër të Skenderajt, ku u lëndua zëvendësministri i Financave dhe kryetari i degës së Lëvizjes Vetëvendosje në Skenderaj, Hysni Mehani.
Kurti deklaroi se në Republikën e Kosovës nuk mund të ketë individë apo grupe që sfidojnë shtetin dhe ligjin.
“Në Republikën e Kosovës nuk mund të ketë asnjë individ dhe asnjë grup që sfidon suksesshëm shtetin, sepse shteti është tërësia e ligjit”, tha Kurti.
Ai theksoi se në lokalin ku ndodhi incidenti ekzistojnë prova të mjaftueshme për zbardhjen e rastit, përfshirë kamerat e sigurisë dhe dëshmitarët okularë.
“Ligji i drejtë i Republikës na bën bashkë si shoqëri e jo si dikur që na ndante. Në lokalin në Skenderaj, ku është rrahur dhe përgjakur zëvendësministri i Ministrisë së Financave, njëkohësisht kryetar i degës së LVV-së në Skenderaj, Hysni Mehani, ka kamera dhe ka shumë dëshmitarë”, deklaroi ai.
Megjithatë, Kurti ngriti shqetësime për reagimin e institucioneve të rendit dhe drejtësisë, duke e cilësuar si të vonuar ndërhyrjen e Policisë dhe Prokurorisë.
“Mora vesh që dy veta janë arrestuar, por në përshtypjen time reagimi i policisë dhe prokurorisë ka qenë i vonuar. Nuk e di çfarë ka ndodhur më pas në orët e pasmesnatës, por e di që reagimi është dashur të jetë shumë më i shpejtë”, tha Kurti.
Ai krahasoi rastin me dënimet që, sipas tij, janë shqiptuar më herët ndaj aktivistëve të LVV-së për postime në rrjetet sociale.
“Ju e dini që aktivistët e LVV-së për statuse në Facebook janë dënuar me nga një vit e gjysmë burgim. Ta shohim tash Prokuroria për ata që marrin gotë dhe përgjakin zëvendësministra çfarë ndëshkimi do të kërkojë dhe çfarë dënimi do të japë gjyqësori”, deklaroi Kurti. /Telegrafi/