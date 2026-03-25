"Ata janë bërë një familje e vërtetë e vogël", Orlando Bloom bën një hap serioz në marrëdhënien e tij me të dashurën 21 vjet më të re
Aktori britanik Orlando Bloom (49) dhe e dashura e tij 21-vjeçare Luisa Laemmel kanë ndërmarrë një hap serioz në lidhjen e tyre. Konkretisht, ai takoi prindërit e saj.
Ata udhëtuan së fundmi për në Zvicër. Ata qëndruan në një suitë luksoze në hotelin Dolder Grand në Cyrih, ku ai po merrte pjesë në një event promovues për Porsche, përpara se të kalonin pjesën tjetër të fundjavës në hotelin Bürgenstock në liqenin e Lucernës. Një burim i tha The Sun se ai kohët e fundit u takua me prindërit e saj.
"Orlando dhe Luisa janë takuar fshehurazi me njëri-tjetrin për disa muaj. Ata janë bërë një familje e vogël dhe Orlando madje solli në aeroplan qenin e tij të vogël, qenin Biggie Smalls, për këtë udhëtim", tha ai.
Orlando Bloom jeton në Los Angeles dhe Luisa Laemmel jeton në New York, kështu që ata janë në një lidhje në distancë, por burimi shton se ka një shkëndijë të vërtetë mes tyre.
Ata u panë për herë të parë së bashku në publik muajin e kaluar në Super Bowl, ku u fotografuan duke mbajtur duart ndërsa po largoheshin nga stadiumi Levi's në Santa Clara.
Orlando Bloom ishte në një lidhje me Katy Perry-n për gati 10 vjet dhe në qershor 2025, ata konfirmuan se i kishin dhënë fund fejesës. Ata kanë mbetur në marrëdhënie të mira që atëherë dhe ndajnë pjesë të barabarta në rritjen e vajzës së tyre, Daisy Dove, e cila lindi në vitin 2020.
Katy Perry gjeti lumturinë me ish-kryeministrin kanadez Justin Trudeau. Në fund të vitit të kaluar, ata pushuan së fshehuri dhe publikuan foto të përbashkëta në rrjetet sociale. /Telegrafi/