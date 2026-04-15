Askush si Harry Kane, përfshirje në gola në pesë ndeshje radhazi ndaj Real Madridit në Ligën e Kampionëve
Sulmuesi i Bayern Munich, Harry Kane, ka hyrë në historinë e Ligës së Kampionëve duke u bërë lojtari i parë që regjistron gol ose asistim në pesë ndeshje radhazi kundër Real Madridit.
Anglezi vazhdoi formën e tij të jashtëzakonshme ndaj gjigantit spanjoll duke shënuar sërish në përballjen e kthimit të çerekfinales, duke zgjatur një seri mbresëlënëse që përfshin disa sezone dhe ndeshje në stadiume të ndryshme.
Kane ka qenë vazhdimisht vendimtar përballë madrilenëve në skenën evropiane, duke kontribuar drejtpërdrejt në gola si në ndeshjet brenda ashtu edhe jashtë fushe, si në fazat me eliminim direkt ashtu edhe në ato të grupeve.
Pesë paraqitjet e fundit të tij në Ligën e Kampionëve kundër Real Madridit janë:
Asistim në vitin 2017 (me Tottenham)
Asistim në vitin 2024
Gol në vitin 2024
Gol në vitin 2026
Gol në vitin 2026
Ky rekord nënvizon ndikimin e jashtëzakonshëm të Kane në ndeshjet më të mëdha evropiane dhe konfirmon statusin e tij si një nga sulmuesit më të rrezikshëm në futbollin botëror. /Telegrafi/