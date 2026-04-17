Askush nuk e do Viniciusin – disa klube të mëdha e kanë refuzuar transferimin e tij
Disa nga klubet më të mëdha europiane, përfshirë Chelsea, kanë refuzuar mundësinë për të transferuar sulmuesin e Real Madridit, Vinicius Junior, gjatë kësaj vere, sipas gazetarit investigativ francez Romain Molina.
Agjentët e Vinicius thuhet se kanë kontaktuar klube në të gjithë Europën për të eksploruar mundësinë e një largimi, por asnjë klub nuk ka shfaqur interes serioz për të ndjekur transferimin e 25-vjeçarit brazilian.
Reprezentuesi brazilian ka kontratë me Real Madridin deri në vitin 2027, ndërsa spekulimet rreth së ardhmes së tij janë shtuar muajt e fundit.
Sipas Molinës, edhe Chelsea, një klub i njohur për gatishmërinë e tij për të shpenzuar shuma të mëdha, aktualisht nuk ka interes për të nënshkruar me Vinicius.
Pavarësisht talentit të padiskutueshëm dhe profilit të tij të lartë, klubet duken hezituese për të bërë një lëvizje për të, duke marrë parasysh situatën e tij aktuale në ‘Santiago Bernabeu’.
Kërkesat financiare si paga e lartë dhe kostoja e mundshme e transferimit, mund të jenë pengesë për shumë klube./Telegrafi/