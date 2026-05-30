Rodri e cilëson fitimin e Kupës së Botës si 'kulmin' e karrierës së një futbollisti
Mesfushori i Manchester Cityt dhe Spanjës, Rodri, ka ndarë pritjet e tij përpara Kupës së Botës, duke e përshkruar turneun si objektivin përfundimtar të karrierës së tij.
Kur u pyet se çfarë do të thoshte një fitore në Kupën e Botës për dikë që ka fituar tashmë trofe të shumtë në nivel klubesh, lojtari spanjoll theksoi statusin unik të turneut.
“Do të ishte qershia mbi tortë e një karriere të shkëlqyer, gjatë së cilës kam qenë me fat të fitoj kaq shumë trofe", ka thënë fillimisht Rodri.
“Fitimi i Kupës së Botës është kulmi përfundimtar dhe asgjë nuk mund ta tejkalojë atë. Do të ishte e pabesueshme dhe një ëndërr e bërë realitet. Mendoj se për çdo futbollist, është arritja kryesore e karrierës së tij”.
Duke reflektuar mbi identitetin dhe trashëgiminë e ardhshme të ekipit aktual kombëtar spanjoll, mesfushori theksoi qasjen dalluese të skuadrës ndaj lojës.
“Mendoj se do të kujtohemi si një ekip i guximshëm me një shpirt të fortë garues, një ekip që u dha tifozëve emocione të mëdha dhe futboll spektakolar”, përfundoi mesfushori spanjoll. /Telegrafi/