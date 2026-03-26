Arsenalit i ofrohet mundësia ta transferojë super yllin e Real Madridit
Real Madrid mund të përballet me largimin e disa lojtarëve të spikatur gjatë afatit kalimtar të verës.
Dani Carvajal dhe Antonio Rudiger janë mes atyre që i skadon kontrata në qershor, ndërsa Eduardo Camavinga mund të shitet.
Kjo ka qenë një sezon i vështirë për Camavinga, i cili ka pasur vështirësi të sigurojë një vend të rregullt në mesfushën e Real Madrid.
Kjo pjesërisht është për shkak të lëndimeve, edhe pse shfaqja e fundit e Thiago Pitarch ka bërë që mesfushori francez të renditet më poshtë në hierarkinë e ekipit, duke marrë parasysh se trajneri Alvaro Arbeloa është një admirues i madh i këtij 18-vjeçari të La Fábrica.
Duke pasur parasysh gjithashtu pritshmëritë që Real Madrid do të nënshkruajë një mesfushor mbrojtës të ri gjatë verës, Camavinga mund të ketë mundësi të largohet.
Oferta do të pranohen për të, dhe një prej tyre mund të vijë nga Arsenal, ku sipas raportimeve të The Daily Briefing, liderët e Ligës Premier janë njoftuar për mundësinë e transferimit të 23-vjeçarit.
Liverpool dhe Chelsea gjithashtu janë të përfshirë aktivisht në garën për të siguruar shërbimet e Camavinga, por fakti që Arsenal duket se do të fitojë Ligën Premier këtë sezon mund t’u japë avantazh, nëse ata vendosin të bëjnë lëvizjen e tyre.
Në disa momente, Camavinga ka treguar se është një lojtar fantastik për Real Madrid, por aktualisht ai duket i renditur pas lojtarëve si Aurelien Tchouameni, Fede Valverde, Arda Guler, Jude Bellingham dhe Pitarch në hierarkinë e mesfushës.
Për këtë arsye, klubi është i gatshëm të hapë derën për largimin e tij, por vetëm nëse marrin një ofertë mbi 50 milionë euro./Telegrafi/