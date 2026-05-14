Zyrtare: Carlo Ancelotti në krye të Brazilit deri në vitin 2030
Konfederata Braziliane e Futbollit (CBF) ka zyrtarizuar rinovimin e kontratës me Carlo Ancelottin për katër vjet të tjera. Kjo do të thotë se trajneri italian do të qëndrojë në krye të Brazilit të paktën deri në Kupën e Botës 2030.
Lajmi u bë publik në prag të Kupës së Botës, vetëm pas 10 ndeshjesh nën drejtimin e tij (pesë fitore, dy barazime dhe tre humbje), që kur mori drejtimin e përfaqësueses braziliane në fund të majit 2025.
“Vazhdimi i Ancelottit si trajner i kombëtares së Brazilit… pasqyron jo vetëm mbështetjen e CBF-së për punën e bërë, por edhe besimin që ai ka fituar nga skuadra dhe tifozët brazilianë që nga mbërritja e tij”, thuhet në njoftimin e CBF-së.
🚨 OFFICIAL: Brazil have confirmed Carlo Ancelotti will continue as the Head Coach of the Men’s National Team until 2030 🇧🇷 pic.twitter.com/AYL69eZ5wL
— DAZN Football (@DAZNFootball) May 14, 2026
Edhe Ancelotti u shpreh i emocionuar për vazhdimin e bashkëpunimit me Brazilin.
“Erdha në Brazil një vit më parë. Që nga minuta e parë, e kuptova se çfarë do të thotë futbolli për këtë vend… Jemi të kënaqur të njoftojmë se do të vazhdojmë së bashku për katër vjet të tjera. Do të qëndrojmë së bashku deri në Kupën e Botës 2030”, deklaroi ai.
Brasil 🤝 Carlo Ancelotti até 2030!
O Brasil segue no comando de um dos maiores treinadores da história!
Compromisso, continuidade e confiança para levar a Seleção Brasileira ainda mais longe.
A caminhada continua. Nosso sonho também.
Saiba mais em https://t.co/pkHuBcm04I pic.twitter.com/DZdRZofPpN
— brasil (@CBF_Futebol) May 14, 2026
Presidenti i CBF-së, Samir Xaud, e cilësoi rinovimin si “ditë historike” për federatën dhe futbollin brazilian, duke theksuar se marrëveshja është pjesë e synimit për një strukturë më moderne dhe konkurruese për ekipin pesë herë kampion bote. /Telegrafi/