Shqipëria do të përballet sot me Izraelin. Ky takim miqësor do të nisë në orën 20:00 në stadiumin “Air Albania”.

Për Rolando Maran do të jetë debutim në stolin kuqezi. Trajneri italian zëvendësoi Syvlinhon, që e mbylli pas tre vitesh e gjysmë bashkëpunim.

Maran ka surprizuar me zgjedhjen e para jo pak. Anis Mehmeti që nuk është preferuar nga braziliani, e nis si titullar.


Po ashtu Juljan Shehu është ulur në stol, ndërsa rikthehet Ylber Ramadani si titullar. Myrto Uzuni mungon për arsye shëndetësore.

Te Izaeli nga minuta e parw do tw lujw Glouhk i Ajax dhe Solomon i Fiorentinës.

FORMACIONET ZYRTARE

SHQIPËRIA: Sherri; Mitaj, Ajeti, Gjimshiti, Hysaj, Ramadani, Asllani, Lacci, Mehmeti, Broja, Hoxha


IZREALI: D. Peretz, Revivo, Lemkin, Stoianov, Dasa, Glouhk, Kanichowsky, E. Peretz, Turiel, Turgeman, Solomon.

/Telegrafi/

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