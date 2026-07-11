Arsenali gjen “makinerinë” e re të golave – gjithçka varet nga largimi i Trossard
Sulmuesi anësor i Club Brugges, Christos Tzolis, mund të jetë një nga emrat e mëdhenj që do të transferohet në Ligën Premier këtë verë, me Arsenalin që ka dalë si një nga klubet më serioze në garë për shërbimet e tij.
Sipas ekspertit të transferimeve Fabrizio Romano, "Topçinjtë" po mbajnë kontakte të vazhdueshme me përfaqësuesit e futbollistit 24-vjeçar, me synimin për të përgatitur terrenin për një transferim të mundshëm gjatë këtij afati kalimtar.
Raportohet se Tzolis është shumë i interesuar t'i bashkohet klubit londinez, por realizimi i marrëveshjes varet nga e ardhmja e Leandro Trossard.
Greku është në pritje të një vendimi për sulmuesin belg, pasi largimi i tij nga "Emirates" do t'i hapte rrugën transferimit.
Megjithatë, Arsenali nuk është i vetëm në garë. Edhe gjiganti turk Besiktas po punon intensivisht për të siguruar firmën e Tzolis, duke e bërë konkurrencën për të mjaft të fortë.
Sipas raportimeve të fundit, Club Brugge kërkon rreth 40 milionë euro për kartonin e futbollistit.
Ky çmim mbështetet nga paraqitjet e jashtëzakonshme që Tzolis pati sezonin e kaluar. Sulmuesi zhvilloi një edicion fantastik, duke realizuar 22 gola dhe 29 asistime në 52 ndeshje në të gjitha garat me fanellën e Club Brugge./Telegrafi/