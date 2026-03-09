Arsenali gati të shpenzojë 40 milionë euro për talentin e Levantes
Mikel Arteta ka vendosur synimet te Karl Ettan Eyong, talenti i ri i Levantes, për të forcuar sulmin e Arsenalit këtë verë.
Interesi i Gunners vjen ndërsa Viktor Gyokeres nuk ka arritur të përshtatet dhe pritet të largohet, duke liruar hapësirë në skuadër dhe buxhet.
Sulmuesi kamerunas ka shënuar pesë gola në shtatë ndeshje në La Liga dhe konsiderohet një nga premtimet më të mëdha të futbollit afrikan.
Klubi londinez po planifikon të shfrytëzojë klauzolën e tij prej 40 milionë eurosh, ndërkohë që Real Madridi dhe Barcelona kanë tërhequr interesin.
Karl Ettan Eyong është një futbollist modern, që jo vetëm finalizon, por krijon hapësira dhe mund të ndryshojë taktikat e Arsenalit sipas ndeshjes.
Vendimi pritet në fillim të afatit kalimtar së verës, me Arsenalin si favorit për ta transferuar sulmuesin.
Arsyeja kryesore e interesit të Arsenalit është nevoja për një sulmues që mund të ndikojë menjëherë në rezultatet e skuadrës.
Karl Ettan Eyong mund të ofrojë fuqinë fizike dhe shpejtësinë e duhur për të sfiduar mbrojtjet më të forta të Ligës Premier, duke i dhënë Artetës fleksibilitet taktike.
Përveç potencialit të tij ofensiv, ardhja e sulmuesit afrikan do të dërgonte një mesazh ambicie të qartë nga drejtuesit e Arsenalit.
Klubi synon të ndërtojë një skuadër të rinovuar dhe konkurruese, ku lojtarët e rinj të shquhen dhe të kontribojnë në objektivat afatgjata të klubit. /Telegrafi/