Arrestim për sulm seksual në koncertin e Gunna-s në O2 Arena në Londër
Një burrë është arrestuar pas një sulmi të dyshuar seksual gjatë koncertit të reperit Gunna në O2 Arena në Londër.
Sipas Policisë Metropolitane, oficerët u njoftuan për incidentin rreth orës 20:20 të së mërkurës në zonën e Greenwich-it Verior.
Një grua rreth të 20-ave dyshohet se është afruar nga pas nga një 26-vjeçar, i cili u ndalua menjëherë nga stafi i sigurisë dhe më pas u arrestua nga policia. Ai ndodhet ende në paraburgim, shkruan BBC.
Autoritetet bëjnë të ditur se viktima po merr mbështetje nga oficerë të specializuar, ndërsa theksojnë se siguria e grave mbetet prioritet dhe bashkëpunimi me organizatorët e eventeve është në fokus për parandalimin e rasteve të tilla.
Nga ana e O2 Arena u konfirmua se reagimi ka qenë i menjëhershëm: “Jemi në dijeni të një incidenti të izoluar që ndodhi brenda arenës gjatë eventit të së mërkurës në mbrëmje. Çështja po trajtohet nga Policia Metropolitane dhe ne po bashkëpunojmë plotësisht me hetimet”.
Gunna, reper amerikan nga Atlanta, ndodhet aktualisht në turne botëror, me disa ndalesa në Mbretërinë e Bashkuar dhe më pas në Evropë. /Telegrafi/