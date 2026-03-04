Araujo: Barcelona mund ta fitojë La Ligën dhe Ligën e Kampionëve
Pas eliminimit dramatik nga Atletico Madridi, mbrojtësi uruguaian i Barcelonës, Ronald Araujo sheh përpara dhe beson te fitimi i dy trofeve të mbetur në lojë këtë sezon.
Pavarësisht goditjes së rëndë nga Atletico Madridi, Barcelona del me kokën lart pasi fitoi 3-0 në ndeshjen kthyese duke dominuar plotësisht ndeshjen.
Araujo vlerësoi sakrificën e skuadrës dhe dërgoi një mesazh besimi për vazhdimin e sezonit.
Sipas tij, Barçës i mungoi vetëm pak për të kaluar tutje, por loja dhe karakteri i treguar janë baza për të synuar triumfin në La Liga dhe Ligën e Kampionëve.
“Ekipi dha gjithçka nga vetja”, ka thënë fillimisht Araujo pas humbjes së Barçës me rezultat të përgjithshëm 4-3 ndaj Atletico Madridit.
“Na mungoi pak, por jam krenar. Duhet të vazhdojmë në këtë rrugë për të fituar titujt që na kanë mbetur; La Liga dhe Liga e Kampionëve”.
"Duke luajtur në këtë mënyrë, mund të arrijmë dy titujt që na kanë mbetur", përfundoi kapiteni i Barcelonës. /Telegrafi/