Anne Hathaway shfaq barkun e rrumbullakosur me një fustan blu të errët në premierën e The Odyssey në Paris
Pasi njoftoi muajin e kaluar se është në pritje të fëmijës së saj të tretë, Anne Hathaway nuk po ngadalëson ritmin. Aktorja bëri një tjetër paraqitje magjepsëse në premierën e filmit The Odyssey, e mbajtur të martën mbrëma në Paris.
Aktorja 43-vjeçare, e cila interpreton Penelopën në film, vuri në pah barkun e saj të rrumbullakosur me një fustan blu të errët, me jakë të lartë dhe model pa mëngë.
Fustani ishte i zbukuruar me detaje të arta vezulluese, që i jepnin pamjen e një qielli të mbushur me yje. Anne e kompletoi paraqitjen me sandale të arta me rripa dhe byzylykë të kombinuar.
E buzëqeshur gjatë gjithë mbrëmjes, ajo u pa duke përshëndetur fansat teksa mbërriti në premierë së bashku me kolegët e saj Zendaya, Tom Holland, Lupita Nyong'o dhe Charlize Theron.
Në filmin epik luajnë gjithashtu Matt Damon, Robert Pattinson dhe Travis Scott.
Matt Damon, 55 vjeç, interpreton heroin legjendar Odiseun, ndërsa Anne Hathaway luan Penelopën, mbretëreshën e tij besnike, e cila detyrohet të përballet me kërkuesit e shumtë për martesë gjatë mungesës së bashkëshortit.
Për kastin e filmit ka qenë një javë e ngarkuar, pasi vetëm pak ditë më parë u zhvillua premiera botërore në Londër.