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Angelina Jolie mezi pret gjyqin e saj me Brad Pitt, pasi ai fitoi betejën e tyre të gjatë ligjore për një vreshtari.

Sipas një dokumenti gjyqësor, Gjykata e Lartë e Kalifornisë miratoi mocionin e Pitt për të detyruar dëshminë e anëtarëve të Grupit Stolie, pasi ekipi i Pitt pretendoi se kompania ishte në dijeni të shitjes së vreshtarisë nga Jolie te një kompani tjetër.

Në qershor 2025, Pitt u përpoq të shkarkonte drejtorin e kompanisë Stolie, dhe avokatët e Jolie deklarojnë se drejtori refuzoi të dorëzonte dokumente ose të paraqitej për dëshmi.

Pitt gjithashtu paditi Jolie në vitin 2023, duke kërkuar dëmshpërblim. Avokati i Jolie deklaroi dje se të gjitha vendimet nuk ndikuan në rezultatin e çështjes dhe nuk patën një ndikim të madh.

"Në këtë kohë, Angelina Jolie mezi pret të fitojë çështjen në gjyq vitin e ardhshëm, në mënyrë që familja e saj më në fund të mund të përqendrojë energjinë e saj në shërim dhe në ecjen përpara", tha ai.

Në dokumentet e gjykatës, Jolie e kritikoi ashpër Pitt-in, shkruan People. Beteja ligjore midis Jolie-t dhe Pitt-it filloi në shkurt të vitit 2022 kur Pitt ngriti një padi duke pretenduar se Jolie shiti aksionet e saj në punishte vere pavarësisht një marrëveshjeje paraprake që askush nuk do ta bënte këtë nëse personi tjetër nuk e miratonte.

Jolie u përgjigj me një padi të re në shtator 2022, duke pretenduar se Pitt ka zhvilluar një luftë hakmarrëse kundër saj që kur ajo paraqiti kërkesë për divorc në vitin 2016.

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