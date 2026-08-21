Amanda Bynes shihet duke pirë cigare në makinën e saj pas vdekjes së Hayden Panettiere
Amanda Bynes u fotografua duke pirë cigare në makinën e saj, në Kaliforni, pak ditë pasi reagoi për vdekjen e Hayden Panettiere.
Aktorja 40-vjeçare ishte ndalur në dyqan për të parë nga afër një bashkëpunim të ardhshëm me markën Dolls Kill.
Ajo u shfaq e veshur me një bluzë rozë, një minifund gri dhe me një nga çantat e dizajnuara prej saj, me vlerë 218 dollarë (rreth 187 euro), shkruan DailyMail.
Pasi doli nga dyqani, Bynes u ul në SUV-in e saj të zi, ku përdorte telefonin dhe pinte cigare. Në fotografitë e publikuara ajo shihet edhe duke përdorur një cigare elektronike.
Pak ditë më parë, Bynes kishte reaguar ndaj vdekjes së Panettiere në LinkedIn, përmes një postimi që më vonë e fshiu. “Jeta mund të të godasë fort dhe shpejt. Çfarë situate e tmerrshme”, shkroi ajo.
Hayden Panettiere u gjet pa shenja jete të dielën në Greenville, Karolina e Jugut. Rrethanat e vdekjes së saj janë ende duke u hetuar nga autoritetet. /Telegrafi/