Hoxhaj, Kurtit: Mos e luj kryeministrin, deputet uzurpues
Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Enver Hoxhaj, ka publikuar pamje nga protesta e PDK-së para ndërtesës së Qeverisë së Kosovës.
Përmes këtij postimi, Hoxhaj i është drejtuar Albin Kurtit, duke e quajtur “deputet uzurpues” dhe duke i kërkuar që të mos sillet si kryeministër.
“Mos e luj kryeministrin, o deputet uzurpues!”, ka shkruar Hoxhaj krahas pamjeve nga protesta.
PDK-ja po vazhdon aksionet e saj para institucioneve, në shenjë kundërshtimi ndaj situatës së krijuar pas moskonstituimit të Kuvendit të Kosovës. /Telegrafi/
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