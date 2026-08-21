Futbollisti serb arrestohet në Portugali me një ton e gjysmë kokainë dhe armë lufte
Futbollisti serb Uros Milosevic u arrestua në Portugali të mërkurën, pasi policia atje ndaloi një furgon që ai po drejtonte në autostradën A6. Në automjetin e drejtuar nga 31-vjeçari Miloseviç, u gjetën më shumë se një ton e gjysmë kokainë, me vlerë mbi 70 milionë euro, si dhe armë lufte.
Policia gjyqësore portugeze kreu një operacion spektakolar përgjimi në autostradën A6, duke i dhënë një goditje të fuqishme "Kartelit të Ballkanit" famëkeq, i cili është lajmi kryesor në mediat portugeze këto ditë.
Ajo që tërhoqi më shumë vëmendjen ishte se pas timonit të furgonit të ngarkuar me drogë ishte 31-vjeçari Uros Milosevic, një futbollist serb.
Futbollisti Uros Millosheviq
Milosevici jo vetëm që po transportonte një sasi të madhe kokaine, por, sipas raporteve të policisë, ai kishte edhe dy armë ushtarake në automjet që ishin të ngarkuara dhe gati për përdorim.
Edhe pse emri i tij nuk është shumë i njohur për publikun e gjerë të futbollit, Milosevic luajti për disa klube të njohura serbe gjatë karrierës së tij. CV-ja e tij rendit paraqitjet për Čukarički, FK IM Rakovica, FK Teleoptik dhe FK Sinđelić Beograd. Ai ka qenë joaktiv për tre vitet e fundit.
Ky sekuestrim pasoi një operacion tjetër të madh në të cilin dy anëtarë të të njëjtit kartel u arrestuan javën e kaluar në Spanjë, gjatë të cilit u sekuestruan 3.7 ton drogë. Aksioni u krye në bashkëpunim me policinë portugeze dhe spanjolle.
Ngarkesa brenda furgonit
"Karteli ballkanik" është i njohur për përhapjen e tij në të gjithë Evropën. Me një bazë në jug të Spanjës, kjo organizatë kriminale shpesh përdorte bregdetin portugez si një pikë kyçe për shkarkimin e sasive të mëdha të kokainës që më pas shpërndaheshin në të gjithë kontinentin.
Arrestimi i Milosevicit konfirmon dyshimet se karteli mbështetet shumë te individë nga ish-Jugosllavia, dhe madje edhe te ish-sportistë.
Autoritetet portugeze po vazhdojnë hetimet e tyre për të përcaktuar rolin specifik të Milosevicit në këtë rrjet kriminal dhe priten arrestime të mëtejshme në lidhje me këtë rast. /Telegrafi/