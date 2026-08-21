Ai shpiku mashtrimin e shekullit në futboll, njihuni me historinë e Ali Dia
Në prag të fillimit të sezonit të ri të Ligës Premier, mediat angleze rikujtuan historinë e pabesueshme të sulmuesit ndoshta më të keq në historinë e kampionatit elitar anglez, senegalezit Ali Dia. Senegalezi, i cili festoi ditëlindjen e 61-të të enjten, shpiku mashtrimin futbollistik të shekullit.
Karriera e tij filloi në ligat e ulëta të Francës. Pas disa sezonesh, atij i lindi ideja të pretendonte të ishte i afërm i fituesit të Topit të Artë, George Weah. Pa internet, ishte pothuajse e pamundur të kontrolloheshin informacionet, kështu që mbërritën kontratat e para dhe në vitin 1995 ai ndryshoi jo më pak se tre ekipe, nga finlandezët e FinnPA në PK-35, dhe më pas në klubin gjerman Lübeck. Atë sezon, ai bëri vetëm 10 paraqitje dhe shënoi një gol.
Ai shpejt ndryshoi strategji. Miku i tij telefonoi klubet e Ligës Premier për t'u ofruar atyre shërbimet e kushëririt të tij "jashtëzakonisht të talentuar", i cili mburrej me të kaluarën e tij me PSG-në dhe paraqitjet për ekipin kombëtar senegalez.
Ali Dia me fanellën e Southamptonit
Redknapp e ndjeu mashtrimin, Souness u bë pre e tij
Trajneri i West Ham, Harry Redknapp, ndjeu një mashtrim, ndërsa trajneri i Southampton, Graeme Souness, kishte një ide tjetër, duke i ofruar atij një kontratë njëmujore. Përpara se të nënshkruante, trajneri donte ta provonte në një ndeshje miqësore, por ndeshja u ndërpre për shkak të shiut dhe kontrata u nënshkrua pa asnjë minutë prove.
"Ai luajti me George Weah te Paris Saint Germain dhe luajti në divizionin e dytë në Gjermani", shpjegoi Souness.
Në stërvitje u bë menjëherë e qartë se diçka nuk shkonte; Dia nuk mund të ecte me shokët e tij të ekipit. Ai kishte mangësi të dukshme teknike dhe mezi merrte pjesë në stërvitjet bazë me shokët e tij të ekipit. Megjithatë, fati vazhdoi ta ndiqte.
- YouTube www.youtube.com
Për shkak të dëmtimeve të shumta në skuadër, ai u përfshi në skuadrën për ndeshjen kundër Leeds United. Kur Matt Le Tissier u dëmtua në minutën e 32-të të ndeshjes, Dia pati shansin e tij. Performanca e tij u shënua nga gabime të shumta dhe lëvizje të ngathëta, dhe një Souness i zemëruar e nxori nga fusha në minutën e 85-të. Klubi ia ndërpreu kontratën të nesërmen.
"Në ekip mendonim se ai e kishte fituar garën për të luajtur me ne. Ai dukej si Bambi në akull, ishte e sikletshme ta shihje. Ishte pothuajse faji im, u lëndova për të prezantuar lojtarin më të keq në historinë e Ligës Premier", kujtoi Le Tissier vite më vonë.
53 minuta janë të mjaftueshme për një legjendë
Në total, "aventura" e tij në Ligën Premier zgjati vetëm 53 minuta, por mjaftoi për ta bërë legjendë. Nga Southampton, ai u transferua te Gateshead i kategorisë së pestë, ku qëndroi për një sezon dhe i dha fund karrierës. Ai luajti për 12 klube, duke bërë gjithsej vetëm 30 paraqitje, por të mjaftueshme për ta bërë këtë lojtar amator të pavdekshëm.
"Më kanë portretizuar si mashtrues dhe lojtar i keq, por nuk jam asnjëri. Natyrisht, jam i zhgënjyer që nuk ia dola të kualifikohesha në Ligën Premier, por besoj në aftësitë e mia dhe shqetësimi im i vetëm tani është Gateshead. Kontrata ime është vetëm deri në fund të sezonit", ka Dia për Gateshead Post në atë kohë.
Dia te Gateshead
Pasi u tërhoq nga futbolli, ai u diplomua në Shkollën e Biznesit të Newcastle në Universitetin Northumbria dhe më pas mori një Master në Administrim Biznesi nga Universiteti Shtetëror i San Franciskos. Ai u zhvendos në Doha, ku thuhet se jeton edhe sot.
Askush në botën e futbollit nuk ka dëgjuar më për të, por emri dhe mbiemri i tij janë ende në krye të listës së The Times të 50 futbollistëve më të këqij në Angli të të gjitha kohërave. /Telegrafi/