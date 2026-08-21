Frutex bëhet pronare e objektit historik "Nestor Hotel" në Ludwigsburg të Gjermanisë
Kompania kosovare Frutex vazhdon të shënojë arritje të reja edhe në arenën ndërkombëtare, duke konfirmuar se është bërë pronare e kompleksit historik "Nestor Hotel", i vendosur në qytetin gjerman të Ludwigsburgut.
Objekti ikonik, i ndërtuar në vitin 1874, përfaqëson një nga ndërtesat më të njohura të qytetit dhe shtrihet në një sipërfaqe ndërtimore prej 13,500 metrash katrorë, mbi një parcelë me sipërfaqe totale prej 1.35 hektarësh. Kompleksi përfshin 179 dhoma hoteli, restorant, salla për evente, si dhe objekte të tjera përcjellëse që plotësojnë ofertën e tij.
''Një pjesë e këtij kompleksi do të shërbejë si qendër për koordinimin e aktiviteteve të shitjes dhe zhvillimin e biznesit të produkteve Frutex në Gjermani dhe në tregjet evropiane, duke forcuar më tej praninë tonë dhe mbështetjen për partnerët në rajon
Sipas njoftimit të kompanisë, një pjesë e këtij kompleksi do të shndërrohet në qendër koordinuese për aktivitetet e shitjes dhe zhvillimin e biznesit të produkteve Frutex në Gjermani dhe në tregjet evropiane. Ky hap synon të forcojë praninë e kompanisë në rajon, duke ofruar njëkohësisht mbështetje më të madhe për partnerët e saj në Evropë'', theksohet në njoftim.
Ky investim vjen si dëshmi e rradhës e ambicieve në rritje të Frutex-it për t'u pozicionuar fuqishëm në tregjet ndërkombëtare, duke bashkuar traditën e një objekti historik gjerman me vizionin modern të zhvillimit të biznesit kosovar jashtë vendit.
Me këtë hap, Frutex shton edhe një sukses tjetër në listën e arritjeve të saj, duke dëshmuar se kompanitë kosovare janë të gatshme dhe të afta të konkurrojnë e të investojnë me sukses edhe në tregjet evropiane.