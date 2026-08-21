Petrol Company - më shumë se karburant, një përvojë e plotë në çdo ndalesë
Me një rrjet të gjerë pikash të shpërndara në shumë qytete dhe zona të Kosovës, Petrol Company është gjithmonë pranë klientëve, duke u ofruar furnizim të sigurt, shërbim profesional dhe gjithçka që u nevojitet gjatë rrugës.
Në Petrol Company, cilësia e derivateve është një nga prioritetet kryesore. Kompania kujdeset që klientët të furnizohen me karburante të kontrolluara dhe të besueshme, të cilat ndihmojnë në funksionimin e mirë të automjetit dhe mundësojnë më shumë kilometra në çdo udhëtim. Kombinimi i cilësisë, çmimit të mirë dhe shërbimit të shpejtë e ka bërë kompaninë një zgjedhje të preferuar për shumë shoferë në të gjithë Kosovën.
Klientët mund të vizitojnë edhe marketet One Stop Shop, ku gjejnë një përzgjedhje të gjerë produktesh për nevojat e përditshme, ushqime, pije, kafe dhe produkte të ndryshme për udhëtim. Koncepti One Stop Shop është krijuar që klientët të kenë gjithçka që u nevojitet në një vend, shpejt dhe lehtë.
Petrol Company sjell edhe restorantet Be Happy, të njohura për ambientin e rehatshëm, shërbimin profesional dhe ushqimet e përgatitura me kujdes. Qoftë për një kafe, një mëngjes të shpejtë, një drekë apo një ndalesë me familjen, Be Happy ofron një përvojë të këndshme për çdo vizitor.
Petrol Company – cilësi në çdo litër, shërbim në çdo ndalesë dhe më shumë mundësi në çdo udhëtim.