Plagoset nga një plumb qorr në Lipjan, dërgohet një grua në QKUK
Një grua është qëlluar në trup nga një plumb qorr.
Sipas raportit 24 orësh të Policisë së Kosovës bëhet e ditur se rasti ka ndodhur të enjten rreth orës 21:00, në Lipjan.
Tutje bëhet e ditur se viktima është dërguar në QKUK për tretman mjekësor.
“Lipjan / 20.08.2026 – 21:00. Raportohet se viktima femër kosovare është qëlluar në trup nga një plumb qorr. Viktima është dërguar në QKUK për tretman mjekësor”, thuhet në raport. /Telegrafi/
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