Një grua është qëlluar në trup nga një plumb qorr.

Sipas raportit 24 orësh të Policisë së Kosovës bëhet e ditur se rasti ka ndodhur të enjten rreth orës 21:00, në Lipjan.

Tutje bëhet e ditur se viktima është dërguar në QKUK për tretman mjekësor.

“Lipjan / 20.08.2026 – 21:00. Raportohet se viktima femër kosovare është qëlluar në trup nga një plumb qorr. Viktima është dërguar në QKUK për tretman mjekësor”, thuhet në raport. /Telegrafi/

Kronika e ZezëLajme