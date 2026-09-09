Arrestohet i dyshuari në Podujevë, theri me thikë një nxënës
Policia e Kosovës ka bërë të ditur se ka arrestuar një person në Podujevë, pasi i njëjti dyshohet se ka ther me thikë një nxënës.
Me vendim të prokurorit i dyshuari është dërguar në mbajtje.
“Podujevë 08.09.2026-14:05. Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar pasi që, dyshohet se ka therur me thikë nxënësin viktimën mashkull kosovar. Thika është sekuestruar, ndërsa viktima ka pranuar tretman mjekësor”, thuhet në raport. /Telegrafi/
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