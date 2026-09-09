Ngacmohet një grua në veri të Mitrovicës nga një shtetas i Serbisë, rasti po hetohet
Një grua ka raportuar se përmes rrjeteve sociale në vazhdimësi është ngacmuar nga një shtetas i Serbisë.
Sipas raportit 24 orësh të Policisë së Kosovës bëhet e ditur se rasti ka ndodhur të martën rreth orës 14:00 në veri të Mitrovicës.
Tutje thuhet se rasti është duke u hetuar nga ekipet relevante policore.
“Mitrovicë Veri 08.09.2026-14:00. Ankuesja femër kosovare ka raportuar se përmes rrjeteve sociale në vazhdimësi është ngacmuar nga i dyshuari mashkull shtetas i Serbisë. Rasti është duke u hetuar nga ekipet relevante policore”, thuhet në raport.
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