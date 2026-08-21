Ukraina godet rafinerinë ruse mbi 1,600 kilometra larg kufirit, Zelenskyy konfirmon sulmin
Presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy ka konfirmuar se sulmet e Ukrainës gjatë natës kanë goditur një rafineri nafte në rajonin Perm të Rusisë, më shumë se 1,600 kilometra nga kufiri ukrainas.
Sipas Zelenskyyt, është goditur gjithashtu baza ajrore ushtarake Marinovka në rajonin e Volgogradit.
Ai njoftoi gjithashtu për rezultate të konfirmuara nga sulme të mëparshme, përfshirë dëmtimin e një avioni rus Su-34 në bazën ajrore Akhtubinsk dhe goditjen e një objekti të përdorur për ruajtjen, përgatitjen dhe lëshimin e dronëve sulmues në Primorsko-Akhtarsk, shkruan Skynews.com.
Ukraina ka vënë Rusinë në vështirësi pas sulmeve me dronë të distancës së mesme dhe të gjatë.
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