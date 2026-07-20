Alvaro Arbeloa nuk largohet i vetëm nga Reali, i kërkon dy yjet madrilen në Ligën Premier
Alvaro Arbeloa ka nisur menjëherë punën për ndërtimin e Fulhamit të ri dhe objektivat e tij të parë vijnë nga Real Madridi.
Sipas raportimit të “The Sun”, trajneri i ri i Fulhamit dëshiron të ribashkohet me dy futbollistët e rinj që i ka drejtuar te Real Madrid Castilla, Franco Mastantuono dhe Gonzalo Garcia. Arbeloa mori drejtimin e klubit londinez me një kontratë trevjeçare pas largimit të Marco Silvas dhe synon të përforcojë repartin ofensiv.
Gonzalo Garcia zhvilloi një sezon të mirë nën drejtimin e Arbeloas te Castilla, duke realizuar 10 gola në 32 paraqitje. Sulmuesi 22-vjeçar kishte shënuar edhe tetë gola nën drejtimin e Xabi Alonsos përpara ndryshimit në pankinë, duke konfirmuar potencialin e tij si një nga talentet më premtues të akademisë madrilene.
Ndërkohë, Franco Mastantuono, i cili iu bashkua Real Madridit nga River Plate verën e kaluar për rreth 38 milionë funte, gjithashtu ka qenë pjesë e ekipit të drejtuar nga Arbeloa. Mesfushori ofensiv 18-vjeçar zhvilloi 18 ndeshje dhe shënoi dy gola, ndërsa besohet se mund të largohet vetëm në formë huazimi nëse arrihet një marrëveshje.
Fulhami është në kërkim të alternativave në sulm pas largimit të Harry Wilson, i cili iu bashkua Leeds Unitedit, si dhe rikthimit të Raul Jimenez te Wolverhamptoni pas përfundimit të kontratës së tij.
Klubi londinez po monitoron gjithashtu situatën e mesfushorit të Southamptonit, Shea Charles, megjithëse "Shenjtorët" kanë refuzuar tashmë dy oferta nga Leeds Unitedi dhe e vlerësojnë kartonin e tij rreth 25 milionë funtesh.
Në anën tjetër, ish-mesfushori i Tottenhamit, Yves Bissouma, është duke u stërvitur në qendrën stërvitore të Fulhamit në Motspur Park pasi u largua nga Spurs, por drejtuesit e klubit nuk janë duke shqyrtuar aktualisht mundësinë e transferimit të reprezentuesit të Malit./Telegrafi/