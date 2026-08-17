Alonso entuziazmon tifozët e Chelseas: Kemi skuadër për të gjitha trofetë
Trajneri i Chelseat, Xabi Alonso, ka shprehur besimin e tij të madh te skuadra, duke deklaruar se “Blutë” janë të gatshëm të garojnë për trofe në të gjitha frontet këtë sezon.
Megjithatë, trajneri spanjoll pranoi se skuadra ende mund të përmirësohet, pavarësisht se është i kënaqur me punën e bërë gjatë afatit kalimtar të verës.
“Unë vërtet besoj në këtë skuadër. Besoj gjithashtu se skuadra mund të përmirësohet. Mendoj se kemi marrë vendime të rëndësishme dhe të mira, me ndjesinë se jemi gati. Jemi gati ta nisim Ligën Premier”.
Ish-trajneri i Real Madridit vlerësoi gjithashtu punën e klubit në merkato, duke theksuar se Chelsea ka arritur në masë të madhe objektivat e vendosura në fillim të verës.
“Deri tani, planin që kishim e kemi përmbushur mjaft mirë, me ndjesinë se kemi ndërtuar një skuadër të mirë për të garuar në të gjitha kompeticionet ku do të marrim pjesë, në Ligën Premier, FA Cup dhe Carabao Cup”.
Spanjolli beson se Chelsea tashmë ka bazën e nevojshme për të nisur sezonin me ambicie të mëdha, ndërsa puna për përmirësimin e mëtejshëm të skuadrës mund të vazhdojë gjatë ditëve të fundit të afatit kalimtar./Telegrafi/